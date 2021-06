Piana : capannori



Zappia: "Pochi alberi e poco verde in piazzale Aldo Moro. Si ritornerà su Striscia la notizia?"

mercoledì, 23 giugno 2021, 14:40

Il consigliere comunale Lega Salvini premier a Capannori Bruno Zappia interviene sul piazzale Aldo Moro chiedendo un po' più di attenzione e rilevando alcune mancanze:

Alcuni cittadini di Capannori centro e precisamente nelle vicinanze piazza Aldo Moro, il sottoscritto è intervenuto tantissime volte sulla piazza. Oltre alla mancanza di parcheggi, alla segnaletica, alla recinzione che le macchine finiscono in mezzo alla pavimentazione come è successo un po' di tempo fa per fortuna solo paura, ci sono pochi alberi e poco verde.Da più di due anni che provo a scuotere le coscienze di questa amministrazione... e vorrei sapere se oggi siamo messi meglio. Di fronte alla piazza andando verso l'altro parcheggio come si vede dalla foto, vediamo un'altra perla di questa amministrazione. Io mi domando i cittadini si domandano ma nessuno controlla i lavori? Invece di restringere i marciapiedi per far passare i pedoni, cosa fanno? Fanno l'uscita delle auto sulle strisce pedonali. Speriamo di non andare sulla trasmissione Striscia la notizia, come è successo per il dosso in via del chiasso a Lammari. Hanno tolto gli alberi sani e non li hanno sostituiti (i verdi e gli ambientalisti dove erano)? Mancano i posti auto per i disabili. I residenti sono arrabbiati e si lamentano perché non sanno dove parcheggiare, da una parte ci sono gli uffici del sociale e la banca dall'altra parte gli uffici dell'urbanistica e il comando dei vigili. Questa amministrazione non sa cosa fare, naviga a vista.