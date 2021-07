Piana



Ad Altopascio arriva Max Giusti: tanti appuntamenti per tutti con l'Estate addosso

martedì, 20 luglio 2021, 14:35

Proseguono gli eventi dell'Estate Addosso, il ricco calendario di appuntamenti estivi pensato dal Comune di Altopascio. Tanti appuntamenti per i più piccoli, musica dal vivo e, soprattutto, lo spettacolo di Max Giusti: ecco tutto il programma della settimana.

Si comincia domani, mercoledì 21 luglio, alle 21.15 con "Letture sotto le stelle", a cura dei volontari di Nati per Leggere in collaborazione con l'associazione culturale Alchemia. Dedicato ai bambini tra i 18 mesi e i 6 anni, e alle loro famiglie, l'appuntamento propone in piazza Ospitalieri tante letture ad alta voce per avvicinare i più piccoli alla scoperta dei mondi meravigliosi celati tra le pagine dei libri. Per partecipare è necessario prenotarsi scrivendo all'indirizzo crescerelettori@comune.altopascio.lu.it.

Giovedì 22, alle 21.15, invece, piazza Ricasoli si riempirà delle note del Francigena International Arts Festival e dell'Accademia Geminiani. Il Mattia Lenzi Quintet presenterà "From Svensson's point of view", un tributo al pianista svedese Esbjörn Svenssonfiaf. Una serata di jazz, con influenze funk e fusion, eseguita dal quintetto composto da Mattia Lenzi (voce), Alessandro Matteucci (pianoforte), Raffaele Nerli (chitarra), Alessandro Antonini (basso) e Daniele Buffoni (batteria).

Doppio appuntamento per venerdì 23 luglio: dalle 21 il centro di Altopascio si trasformerà nel regno delle principesse Disney con "Le Notti Incantate by Favoleggiando di fiaba in fiaba". Curato dal Centro Commerciale Naturale di Altopascio, l'evento si arricchisce anche dell'apertura serale dei negozi. Contemporaneamente, sul palco di piazza Ricasoli salirà Max Giusti, attore, comico, imitatore, conduttore, doppiatore e cabarettista. Ed è proprio dal più classico dei cabaret che Max Giusti attinge a piene mani per il suo spettacolo "Va tutto bene": due ore di puro divertimento, musica e risate. Il biglietto di ingresso è di 3 euro: il ricavato dello spettacolo, realizzato in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo, sarà devoluto in beneficenza al Panda Baskin di Altopascio e all'Asd Sport Toscana Calcio Balilla. Per informazioni: 0583 216280; 0583 216701. Prevendita: mercoledì e venerdì, dalle 20 alle 21.30 al Teatro Giacomo Puccini.

Appuntamento ad Altopascio anche nel weekend: sabato 24 luglio alle 21.15, in piazza Ospitalieri, il corpo musicale "G.Zei" si esibirà in un concerto a ingresso libero, mentre domenica 25 luglio si terranno le celebrazioni per il patrono San Jacopo Maggiore.

Per conoscere tutto il programma: www.ioscelgoaltopascio.it