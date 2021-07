Al Museo Athena la registrazione di brani di musica contemporanea

Altri articoli in Piana

lunedì, 26 luglio 2021, 17:43

Il 24 luglio, il Tau d'oro è stato consegnato dal sindaco Sara D'Ambrosio al direttore del Corpo musicale "G. Zei" di Altopascio, Andrea Michelotti

lunedì, 26 luglio 2021, 14:38

Molti hanno chiesto supporto per l'utilizzo dello Spid e per accedere ai servizi on line del comune, in particolare per i contributi economici e le agevolazioni tariffarie

lunedì, 26 luglio 2021, 13:37

Continua la serie delle inaugurazioni delle sedi elettorali di Maurizio Marchetti, candidato a sindaco per le elezioni di Altopascio in rappresentanza dei partiti del centrodestra e di alcuni movimenti civici

lunedì, 26 luglio 2021, 12:20

Ritornano dopo un anno di stop dovuto alla pandemia i concerti del Francigena International Arts Festival, giunto alla decima edizione, nelle Pievi di Capannori in collaborazione con il comune. Dopo i concerti ad Altopascio il Festival si sposta quindi sul territorio capannorese con tre appuntamenti

lunedì, 26 luglio 2021, 09:48

E' accaduto a San Colombano nel capannorese. Banda ha usato tosa erba elettrico per recidere steli

domenica, 25 luglio 2021, 13:11

Grande successo per il primo evento pubblico organizzato dal circolo di Fratelli d’Italia di Altopascio, prima tappa del salotto culturale della Piana di Lucca, “Minas Tirith - Racconti della Piana”