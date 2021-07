Piana



Al via venerdì 16 luglio la manifestazione 'Compitese In - Canto e favola'

lunedì, 12 luglio 2021, 17:46

Musica, teatro, laboratori, passeggiate nel verde. Li propone la manifestazione 'Compitese In-canto e favola' organizzata dall'associazione 'Bubamara Teatro' in collaborazione con il Comune che prenderà il via venerdì 16 luglio alle ore 21.30 a Ruota, nella piazzetta del paese, con il concerto del gruppo "La Serpe d'Oro" che presenterà il suo ultimo album 'Il Pane e la Sassata' che propone rielaborazioni di musiche popolari toscane.

Martedì 20 e mercoledì 21 luglio la rassegna proseguirà con il laboratorio di teatro e video "Tik Tok Teatro' in programma dalle 15.30 alle 18.30, rivolto a ragazzi da 12 a 15 anni, che si terrà al centro culturale 'Le Macine' di Castelvecchio di Compito.

Sabato 24 luglio alle ore 21.30, inoltre, è in programma 'Passeggiando per il Compitese' una passeggiata guidata al Lago della Gherardesca. Martedì 27 e mercoledì 28 luglio dalle ore 15.30 alle ore 18.30 si terrà un secondo laboratorio, sempre al centro 'Le Macine' di Castelvecchio di Compito, rivolto ai bambini dagli 8 agli 11 anni dedicato al teatro intitolato 'Cantastorie dei Racconti Raccolti' incentrato sulle favole. 'Compitese In-canto e favola' si concluderà domenica 1 agosto alle 21.30 a Ruota, nella piazza del paese, con lo spettacolo buffo con attori ruspanti 'Ammesso e non concesso' della Compagnia "Grazia e i Perditempo" che riprende l'antica tradizione della zingaresca.

"E' con piacere che abbiamo collaborato a questa manifestazione che valorizza e rivitalizza le tradizioni del Compitese nell'ambito del teatro, come le zingaresche, offrendo occasioni di svago e divertimento anche in campo musicale, e promuovendo al contempo questa bella zona situata a sud del nostro territorio – afferma l'assessore alla cultura, Francesco Cecchetti-. I laboratori inoltre daranno la possibilità a bambini e ragazzi di ritrovarsi e divertirsi insieme apprendendo tecniche su video e teatro".