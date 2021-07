Allo stadio comunale di Porcari un megaschermo per la finale degli Europei

Altri articoli in Piana

sabato, 10 luglio 2021, 13:17

Abbattimento delle barriere architettoniche, rifacimento dei percorsi pedonali di accesso al monumento, valorizzazione del parco delle Mura, nuova illuminazione e recupero, ristrutturazione e apertura al pubblico dei silos dei granai, che si affacciano su piazza Ospitalieri

sabato, 10 luglio 2021, 12:35

I dati sono stati resi noti nel corso dell'assemblea del network di imprese svoltasi ieri (venerdì) al polo tecnologico di Capannori a Segromigno in Monte

venerdì, 9 luglio 2021, 18:25

La Società Filarmonica Giacomo Puccini di Montecarlo, in collaborazione con il comune di Montecarlo, invita a non perdere un'occasione unica per apprezzare la musica corale rinascimentale del Coro della Normale di Pisa accompagnato dagli strumentisti della Filarmonica Giacomo Puccini di Montecarlo

venerdì, 9 luglio 2021, 18:06

Questo chiede Matteo Scannerini, consigliere provinciale e comunale di Forza Italia a Capannori

venerdì, 9 luglio 2021, 17:37

Gli anziani del comune di Porcari sono pronti a partire per le vacanze. Si rinnova, infatti, nel 2021, il progetto Vacanze anziani dell’assessorato al sociale di piazza Felice Orsi

venerdì, 9 luglio 2021, 17:36

Tari 2021: stanziato il fondo da 70mila euro per garantire nuove riduzioni o esenzioni totali alle famiglie altopascesi che hanno maggiori difficoltà economiche o nelle quali sia presente un componente con disabilità certificate