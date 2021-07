Piana



Atti vandalici al Parco della Rimembranza di Porcari: i responsabili risarciranno il Comune

lunedì, 5 luglio 2021, 18:48

Una vistosa bestemmia con vernice nera sul monumento ai caduti del Parco della Rimembranza di Porcari, da poco risistemato, vicino alla chiesa. Il gesto, stigmatizzato immediatamente dal sindaco Leonardo Fornaciari, non rimarrà senza conseguenze: i genitori dei responsabili risarciranno il Comune per il danno.

Dopo i primi interventi di ripristino nella mattinata di sabato (3 luglio), all'indomani dell'episodio avvenuto nel bel mezzo della partita degli Azzurri agli Europei, il Comune ha infatti individuato gli autori. Il primo cittadino e l'assessora alle politiche sociali, Lisa Baiocchi, hanno convocato i genitori delle persone coinvolte, tutte minorenni, in municipio.

"Le famiglie hanno da subito compreso la gravità dell'atto vandalico commesso dai figli – commentano Fornaciari e Baiocchi – e non hanno cercato di sminuirlo in alcun modo. All'ammissione di responsabilità è seguita la disponibilità a pagare per intero le spese di ripulitura del monumento. Chi danneggia intenzionalmente un bene di tutti deve risarcire la comunità: crediamo che la via dell'esempio sia molto efficace nel dissuadere in futuro comportamenti simili".

"Dobbiamo anche tenere ben presente – aggiungono il sindaco e l'assessora al sociale – che quando sono dei minori a commettere gesti così inaccettabili, vere offese alla memoria condivisa, urge per tutti una riflessione. È una sconfitta per le famiglie, ma anche per la missione formativa che ogni società esprime".

L'entità del danno non è stata ancora stimata con precisione dell'ufficio tecnico. Sarà necessario infatti intervenire nuovamente sul monumento, dopo la prima ripulitura di sabato mattina, perché sono ancora visibili tracce di vernice assorbite più in profondità dalla pietra.