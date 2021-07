Piana



"Case popolari a S. Margherita, nessuno taglia l'erba cittadini inascoltati"

sabato, 31 luglio 2021, 16:16

Il consigliere comunale Lega Salvini premier Bruno Zappia denuncia la situazione davanti alle case popolari a Santa Margherita:

Le segnalazioni arrivano da tutte le parti da parte dei cittadini capannoresi. Questa è via degli Scatena a Santa Margherita, la strada che porta al consorzio di Bientina, precisamente davanti alle case popolari che gli stessi abitanti, che da tempo chiedono all'amministrazione e agli uffici preposti dei lavori pubblici, di tagliare l'erba ma non vengono ascoltati e sono trattati da cittadini di serie B.

Il vice sindaco Francesconi ha dichiarato che i soldi del taglio dell'erba vengono dirottati al sociale con delega di sua competenza. in consiglio comunale hanno approvato sul bilancio un tesoretto che corrisponde a 18 milioni di euro.

Perché una parte di questo tesoretto non si utilizzi per asfaltare le strade, per tagliare l'erba, mettere le telecamere ai cimiteri, che rubano in continuazione, ai parcheggi, alle scuole e soprattutto dietro il comune dove c'è spaccio di droga ecc ecc ecc. Perché non si utilizzano quelli con reddito di cittadinanza per fare dei lavori?

Questi soldi(tesoretto) invece verranno usati nel periodo elettorale, come è successo le ultime elezioni come per esempio inaugurare la piazza il primo maggio 2019 e ancora oggi è un cantiere aperto. Speriamo che i cittadini non si facciano fregare con promesse mai mantenute.