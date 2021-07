Piana



Dieci volte Francigena International Arts Festival

mercoledì, 7 luglio 2021, 15:30

di chiara grassini

Tutto pronto per la decima edizione della Francigena International Arts Festival di Altopascio, inserita all'interno del programma "L'Estate Addosso". Dopo un anno di stop la manifestazione riparte con undici concerti che vanno dalla musica classica a quella moderna, dal jazz al flamenco.Il festival è una rinascita culturale e una sinergia di collaborazioni tra tutte le realtà del territorio che valorizza le capacità altopascesi. Lo hanno affermato il sindaco Sara D'Ambrosio, l'assessore alla cultura Martina Cagliari insieme al presidente dell'accademia Gemignani Marco Lardieri e al direttore d'orchestra e della scuola Rosella Isola.



Non solo concerti ma anche una parte dedicata ai corsi di perfezionamento che svolgeranno docenti di fama internazionale come Marco Fornaciari, tanto per fare un esempio. Hanno aderito ai corsi molti studenti provenienti da tutto il mondo ( Spagna, Stati Uniti, Portogallo, Russia e Paesi dell' Est Europa) e che soggiorneranno ad Altopascio. Gli eventi sono a ingresso gratuito e avranno luogo in piazza Ricasoli. Per poter partecipare è necessaria la prenotazione su www.eventbrite.it; posti disponibili a sedere 200, durata del concerto un'ora e venti minuti circa.

Qui di seguito il programma completo:



- Giovedì 8 luglio. Concerto di apertura con i giovani dell'Accademia Geminiani

-Sabato 10 luglio. Serata dedicata a Fabrizio De Andrè con un gruppo conosciuto e apprezzatto, "I progetto in La minore" con la voce di Roberto Puccini

- Giovedì 15 luglio. Galà irico di alto livello con canzoni, arie d'opera e da camera con la govane soprano altopascese Francesca Maionchi che si esibirà per la prima volta nel proprio paese dopo aver girato i grandi tetri d'Europa con notevole successo

- Martedì 20 luglio. Trio DUBOIS, ensemble molto particolare con Agostino Mattioni, viola, Desiree Del Santo, flauto, e Alice Belardini Pini, arpa

- Giovedì 22 luglio. Serata jazz con un tributo al pianista svedese Esbjorn Svensson dal titolo "From Svensso's Point of View" con Mattia Lenzi, insegnante di canto dell'Accademia Geminiani, Alessandro Matteucci (pianoforte), Raffaele Nerli (chitarra), Alessandro Antonini (contrabbasso) e Daniele Buffoni ( batteria)

- Martedì 27 luglio. Francignea Chamber Orchestra diretta dal direttore Rosella Isola. La serata sarà dedicta alla musica di Vivaldi: le quattro stagioni, Mozart concerto per corno e orchestra n.1 in Re K 412, Mozart Sinfonia n.29 in La Mggiore K201. Sul palco Lucilla Mariotti, violino e solista e Stefano Berluti, corno solista



La Francigena International Arts Festival prevede tre concerti a Capannori rispettivamente il 29 luglio alla Pieve di San Ginese, il 5 agosto alla Pieve di Tofori e infine il 10 agosto nella Pieve Ss Quirico e Giulitta.