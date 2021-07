Piana : altopascio



Donna si cappotta con l'auto: illesi i tre bimbi all'interno

domenica, 4 luglio 2021, 16:31

Grande spavento per un incidente avvenuto oggi pomeriggio in via Benedetto Croce ad Altopascio. Un'auto, con all'interno una donna e tre bambini, si è cappottata.



La chiamata, alla centrale del 118, è scattata intorno alle 15. Ancora tutta da ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto anche se, da una prima e ancora sommaria ricostruzione, pare che l'auto abbia fatto tutto da sola.



I bambini sono completamente illesi, mentre la donna ha riportato alcuni traumi ed è stata portata - in codice rosso, ma per dinamica - all'ospedale San Luca di Lucca. Non avrebbe infatti ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'ambulanza della Misericordia di Montecarlo, insieme a vigili del fuoco e 112.