FdI Altopascio: grande successo per l’incontro “Guerra e tecnologia”

Altri articoli in Piana

domenica, 25 luglio 2021, 09:33

L'assessore regionale all'agricoltura, sostegno alle imprese e alle produzioni agricole e zootecniche, sviluppo rurale foreste, caccia e pesca, agriturismo, politiche per la montagna, Stefana Saccardi, mercoledì 28 luglio incontrerà alle 11 ad Altopascio, al Bar la Loggia di Piazza Ricasoli, la cittadinanza

domenica, 25 luglio 2021, 08:21

Tragico incidente questa mattina, alle 6, in località Marginone, via Ponte ai Pini, all'intersezione con via Ponte alla Ciliegia, ad Altopascio. Un ragazzo di 26 anni, Giuliano Adrian Honciuc, ha perso la vita dopo un brutto incidente in cui risultano anche due feriti, soccorsi in codice giallo.

sabato, 24 luglio 2021, 18:15

Dopo più di 10 anni di inerzia, è in corso la bonifica della discarica abusiva di località Tavolaia, a Marginone: un luogo che l'amministrazione D'Ambrosio ha sottratto alla criminalità e che ora, dopo averlo acquisito al patrimonio comunale, sta bonificando e mettendo in sicurezza

sabato, 24 luglio 2021, 12:30

Convertire o delocalizzare gli edifici dismessi o fuori contesto, come ex capannoni industriali o artigianali, e ricostruire il volume in aree adeguate, lontano dai centri abitati e dove c'è bisogno di nuove superfici per le attività produttive

sabato, 24 luglio 2021, 10:12

Lo dichiarano Paolo Ricci, presidente del circolo Fdi Capannori, e Matteo Petrini, Consigliere Comunale Fdi Capannori

venerdì, 23 luglio 2021, 18:28

Il pane torna a unire territori e a far conoscere Altopascio in Italia e nel mondo: nasce infatti ufficialmente oggi il protocollo "Le vie del Pane", che vede la cittadina del Tau in qualità di Comune capofila