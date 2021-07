Piana



Federico Buffa Show ad Altopascio

martedì, 13 luglio 2021, 18:04

Settimana piena di eventi ad Altopascio, che entra nel vivo di "Estate Addosso", il programma estivo che da luglio a metà settembre animerà la cittadina del Tau, centro e frazioni. Organizzato dall'amministrazione comunale insieme con Fondazione Toscana Spettacolo, Centri commerciali naturali di Altopascio e Spianate e le associazioni del territorio, il cartellone di "Estate Addosso" porta sul palco di Altopascio un appuntamento molto atteso, con un nome di grande richiamo: domani, mercoledì 14 luglio, sarà infatti la volta di Federico Buffa con lo spettacolo "Due pugni guantati di nero" (ore 21.15 piazza Ricasoli, in caso di pioggia l'evento viene spostato al Teatro comunale "Puccini"). Emozionante e coinvolgente, lo spettacolo, diretto e interpretato da Buffa con Alessandro Nidi, racconta una delle immagini più potenti del Novecento: 16 ottobre 1968, i due velocisti neri americani Tommie Smith e John Carlos salgono sul podio dei 200 metri e, al momento dell'esecuzione dell'inno statunitense, abbassano la testa e alzano il pugno chiuso indossando dei guanti neri come gesto di solidarietà verso le battaglie dei neri per affermare i loro diritti civili in America. Il ricavato dello spettacolo (biglietto d'ingresso 3 euro) andrà a sostenere le associazioni Panda Baskin Altopascio e Asd Sport Toscana Calciobalilla. È possibile acquistare il biglietto anche direttamente sul posto, prima dell'inizio dello spettacolo.

Giovedì 15, sempre in piazza Ricasoli, sempre alle 21.15 (ingresso gratuito), ci sarà il secondo appuntamento del Francigena International Arts Festival con il giovane soprano e insegnante di canto lirico dell'Accademia Geminiani di Altopascio, Francesca Maionchi e il suo Galà lirico con canzoni, arie d'opera e da camera, accompagnata dal pianista Rocco Caruso. Maionchi si esibirà per la prima volta nel proprio paese dopo aver girato i grandi teatri d'Europa con notevole successo. È infatti recentemente rientrata da una tournée nell'Europa dell'est con il maestro Andrea Bocelli. Grande attesa, inoltre, per il fine settimana organizzato dai commercianti del centro paese: non ci sarà il vero e proprio street-food, come inizialmente previsto, ma una due-giorni di eventi, cibo sotto le stelle, musica, shopping e via Cavour che diventa una grande area pedonale a disposizione dei cittadini. Si parte venerdì 16 con il Piccolo circo delle Meraviglie, a partire dalle 21. Focolieri, trampolieri, giocolieri, danzatori e magici creatori di bolle di sapone giganti. Il giorno seguente, invece, sabato 17, sarà la volta della cena sotto le stelle, con tavoli e apparecchiature previste su tutta via Cavour, curata dai commercianti del paese, con musica per l'intera serata, tra blues, rock e rock italiano. Per partecipare è obbligatorio prenotarsi.