Fratelli d'Italia sbarca ad Altopascio: inaugura la sede del partito

Altri articoli in Piana

giovedì, 8 luglio 2021, 17:31

La Filarmonica Alfredo Catalani di Porcari compie 70 anni e, per l'occasione, si esibirà sabato sul palco dell'Estate porcarese in piazza Felice Orsi. L'appuntamento è per le 21,30 e, per la prima volta, nelle file della banda ci saranno anche i ragazzi e le ragazze della Catalani Young Band e...

giovedì, 8 luglio 2021, 15:51

I punti salienti delle delibere relative al Piano Economico Finanziario (PEF) per il servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 e alle modifiche al regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva di gestione dei rifiuti urbani approvate dal consiglio comunale

giovedì, 8 luglio 2021, 15:34

L’Associazione WOM continua la sua incessante attività di promozione della nuova musica italiana sul territorio lucchese e questa volta lo fa con una serata ad ingresso gratuito totalmente al femminile che si svolgerà in piazza Aldo Moro, a Capannori

giovedì, 8 luglio 2021, 15:15

Inizia l'estate altopascese. E inizia in grande stile, con la Festa sotto i fiori di Spianate, che ha portato nella frazione più popolosa del paese centinaia di persone, riunite lungo via Mazzei per la cena sotto le stelle

mercoledì, 7 luglio 2021, 16:00

Proseguono gli importanti lavori per la riqualificazione della mobilità, dell'illuminazione e degli arredi urbani nel centro di Capannori finanziati con i fondi PIU (Progetti di innovazione urbana), che complessivamente ammontano a 4.447.486 euro

mercoledì, 7 luglio 2021, 15:53

Da “casa dei cittadini” a camerino di Panariello il passo è breve osserva ironico il consigliere comunale della Lega Domenico Caruso