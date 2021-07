Piana



Gazebo Lega al mercato di Capannori

venerdì, 2 luglio 2021, 16:56

Con oggi (venerdì 2 luglio) è iniziata la campagna referendaria per il referendum sulla giustizia presso il mercato di Capannori.



"Dopo il grande successo riscosso oggi - dichiara il Carroccio - continueremo la raccolta per tutta l’estate e sarà nostra premura comunicare di settimana in settimana dove si troveranno i gazebo del nostro territorio. Ringraziamo vivamente tutte le persone che stamani mattina sono venute a firmare e sostenerci inoltre vi comunichiamo che domani saremo presenti in via Fillungo altezza piazza San Frediano dalle ore 9.30 alle 12.30 per proseguire con la raccolta firme".