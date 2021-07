Piana



I Giovani Comici Rughesi e il Coro Arcobaleno accendono l'Estate Porcarese

giovedì, 1 luglio 2021, 14:19

Primo weekend di eventi in piazza Felice Orsi con l'edizione 2021 dell'Estate porcarese, la rassegna di appuntamenti sotto le stelle che accompagnerà le serate nel cuore del paese fino all'8 agosto.



Sabato (3 luglio) alle 21,30 in scena i Giovani Comici Rughesi con uno dei più noti atti unici di Luigi Pirandello, La giara, per la regia di Alessandro J. Bianchi. La commedia, leggera e dinamica, rappresenta l'atteso ritorno sul palcoscenico della storica compagnia nata nel 1982 dalla vivacità del gruppo Giovanissimi della parrocchia di Rughi – paese che ha saputo coltivare, di genitore in figlio, di corte in piazza, l'amore per il teatro al motto di “divertire divertendosi”.

Dopo l'interruzione degli spettacoli dal vivo a causa dell'emergenza sanitaria, ecco che la compagnia è pronta a offrire una serata tutta giocata sul confine tra il tragicomico e il grottesco. I due protagonisti de La giara infatti, cocciuti contadini siciliani, finiscono con il diventare debitore e creditore, nello stesso tempo, l'uno dell'altro: una circostanza paradossale che genera una situazione di stallo che impedisce al pubblico di distinguere chi abbia torto e chi ragione.

Domenica (4 luglio), sempre alle 21,30, si rinnova il tradizionale appuntamento con il Coro Arcobaleno e il Coro Azzurre Armonie diretti dal maestro Cristina Torselli in Canta… che gioia verrà. Circa trenta bambini e bambine, tra i 4 e i 14 anni, si esibiranno in piazza Felice Orsi in uno spettacolo che vanta la preziosa collaborazione del maestro Francesco Rinaldi, autore reatino di canzoni per i più piccoli e più volte vincitore dello Zecchino d'Oro. Al coro delle voci bianche si affiancherà quello dei ragazzi e delle ragazze che, dopo i 14 anni, hanno voluto continuare a cantare insieme.

Dal 2014 il Coro Arcobaleno e il Coro Azzurre Armonie si sono esibiti in occasioni di forte impatto mediatico, come Lucca Comics & Games nel 2017. Attivi inoltre gemellaggi con cori giovanili internazionali, come Woodson Chorale della Virginia, negli Stati Uniti, o Calgary Children's Choir dell'omonima città canadese, o ancora Gilman School Choir nello stato del Maryland.

Sia per La giara, sia per Canta... che gioia verrà, è consigliata la prenotazione online su www.eventbrite.it, digitando “Estate Porcarese 2021” nella barra di ricerca eventi e selezionando il risultato che interessa: si aprirà una procedura di registrazione guidata semplice e intuitiva.

L'Estate Porcarese è una rassegna organizzata dal Comune di Porcari con il supporto logistico dell'agenzia Demia e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e di Toscana Energia. Tutte le serate proposte sono a ingresso libero.