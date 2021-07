Piana



I vincitori della prima edizione del concorso canoro "Porcari's Young Stars"

mercoledì, 21 luglio 2021, 05:59

Vincono la prima edizione del concorso canoro "Porcari's Young Stars", Alessandra Morra, prima classificata, la quale si è esibita con il brano Rise like a Phoenix; Marco Cecchi secondo classificato con il brano Sway e Federico Birindelli terzo classificato con il brano Never Enough.

I primi tre classificati oltre al trofeo ricordo si sono aggiudicati dei cospicui buoni acquisti.

Il concorso facente parte delle iniziative dell'"Estate Porcarese", rivolto agli adolescenti del territorio è realizzato grazie ad un gruppo di privati cittadini in collaborazione con il comune di Porcari e l'associazione Porcari Attiva Centro Commerciale Naturale, centro che ha messo in premio sia per i vincitori che per tutti i concorrenti buoni acquisto spendibili presso i negozi di Porcari.

A tutti i partecipanti sono inoltra assegnati un libro offerto dal Comune di Porcari, l'attestato di partecipazione ed un bouquet di fiori.

La serata introdotta dal giornalista e musicologo Simone Tomei, ha visto la partecipazione del cantautore Matteo Franchini, il cabarettista Samuele Rossi, ed il gruppo Following Error.