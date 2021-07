Piana



Il comune rimborserà il 100 per cento dell'importo della retta del mese di maggio 2021 alle famiglie i cui figli frequentano i nidi

venerdì, 2 luglio 2021, 12:45

L'amministrazione Menesini rimborserà il 100% della retta di frequenza dell'asilo nido relativa al mese di maggio 2021. Previsto anche un rimborso fino ad un massimo del 40%, in base alle risorse finanziarie disponibili della retta di frequenza del mese di giugno 2021.

Il rimborso è destinato alle famiglie dei bambini iscritti agli asili nido comunali e a quelli privati autorizzati accreditati e che usufruiscono dei buoni servizio regionali che entro il 23 luglio 2021 siano in regola con i pagamenti delle rette asilo nido a proprio carico riferite al periodo settembre 2020 - giugno 2021 compresi.

Una misura di sostegno alle famiglie che viene finanziata con i fondi provenienti dal Miur (Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca) nell'ambito del 'Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione ed istruzione per i bambini e le bambine dalla nascita fino a sei anni'.

"Anche per il 2021 proseguiamo ad utilizzare una buona parte dei fondi Miur destinati all'educazione e all'istruzione dei bambini fino a 6 anni per rimborsare alle famiglie quote consistenti delle rette versate per l'asilo nido - spiega l'assessore alle politiche educative, Francesco Cecchetti -. Una scelta dettata dalla convinzione che i servizi per la prima infanzia e, in primo luogo, i nidi, sono molto importanti svolgendo una fondamentale funzione pedagogica e, al contempo sociale, poiché rappresentano anche un aiuto per i genitori con bambini piccoli nel conciliare al meglio i tempi di vita con i tempi di lavoro".

Il rimborso avverrà in maniera automatica.Solo coloro che devono comunicare un Iban diverso da quello precedentemente indicato dovranno compilare un apposito modulo e inviarlo all'indirizzo mail fax.protocollo@comune.capannori.lu.it o tramite pec all'indirizzo pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it.

Per informazioni è possibile rivolgersi all'ufficio asilo nido 0583-428757/428305.