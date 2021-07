Il coro rinascimentale della Scuola Normale Superiore di Pisa a Montecarlo

Altri articoli in Piana

venerdì, 9 luglio 2021, 18:06

Questo chiede Matteo Scannerini, consigliere provinciale e comunale di Forza Italia a Capannori

venerdì, 9 luglio 2021, 17:37

Gli anziani del comune di Porcari sono pronti a partire per le vacanze. Si rinnova, infatti, nel 2021, il progetto Vacanze anziani dell’assessorato al sociale di piazza Felice Orsi

venerdì, 9 luglio 2021, 17:36

Tari 2021: stanziato il fondo da 70mila euro per garantire nuove riduzioni o esenzioni totali alle famiglie altopascesi che hanno maggiori difficoltà economiche o nelle quali sia presente un componente con disabilità certificate

venerdì, 9 luglio 2021, 15:16

C’è qualcosa che accomuna pescatori e politici: ogni tanto dicono bugie! I primi le dicono dopo ogni battuta di pesca, i secondi prima delle elezioni. A giudizio del consigliere comunale della Lega Domenico Caruso a Capannori, invece, qualche politico stravolge la realtà dei fatti dopo lo svolgimento dei consigli comunali

venerdì, 9 luglio 2021, 15:16

Si chiama "Clean-up day" l'iniziativa organizzata dal comitato paesano in collaborazione con Caritas e patrocinata dal comune di Altopascio. Una squadra di volontari munita di pinze, guanti e sacchetti pulirà il paese in vista del campionato nazionale del ciclismo allievi in programma il 14 agosto

giovedì, 8 luglio 2021, 17:31

La Filarmonica Alfredo Catalani di Porcari compie 70 anni e, per l'occasione, si esibirà sabato sul palco dell'Estate porcarese in piazza Felice Orsi. L'appuntamento è per le 21,30 e, per la prima volta, nelle file della banda ci saranno anche i ragazzi e le ragazze della Catalani Young Band e...