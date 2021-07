Piana



Le attività estive per le quali le famiglie possono chiedere l'abbattimento dei costi a loro carico grazie a risorse comunali e ministeriali

sabato, 3 luglio 2021, 10:41

Sono quindici i gestori di attività estive che partecipando all'apposito bando comunale, usufruiranno dei finanziamenti messi a disposizione dal Comune per agevolare la partecipazione dei bambini e dei ragazzi fino a 14 anni alle attività estive in programma fino al 31 agosto sul territorio comunale e nei comuni limitrofi abbattendo i costi a carico delle famiglie. Alle risorse comunali si aggiungono le risorse ministeriali pari a 119 mila euro che consentono di ampliare la platea di famiglie capannoresi che potranno ottenere le agevolazioni economiche.

“Grazie a fondi comunali e ai finanziamenti ministeriali mettiamo a disposizione dei gestori delle attività estive importanti risorse che consentono di diminuire considerevolmente i costi a carico elle famiglie dei bambini e dei ragazzi che durante questa estate frequentano i centri estivi - afferma il vice sindaco con delega alle politiche giovanili, Matteo Francesconi -. Le attività estive rappresentano da sempre una risorsa educativa apprezzata dalle famiglie e dai bambini che le frequentano ed hanno in questa fase un particolare valore strategico per la ripresa di una normale socializzazione di bambini e adolescenti, vista la situazione di sofferenza legata alle norme di contenimento della diffusione del Covid-19. Per questo riteniamo importante che i costi di frequenza gravino il meno possibile sulle famiglie per dare a tutti l'opportunità di parteciparvi. Oltre alle famiglie daremo un sostegno anche ai gestori viste le difficoltà che le varie associazioni e i vari soggetti che promuovono le attività hanno dovuto affrontare in questo periodo di emergenza sanitaria”.