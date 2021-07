Marchetti inaugura la sede elettorale di Spianate

Altri articoli in Piana

mercoledì, 21 luglio 2021, 21:35

Francesco Fagni e Simone Marconi del gruppo Lega di Altopascio critica aspramente la giunta D'Ambrosio per l'assenza totale di programmazione in merito alla ripresa delle lezioni scolastiche

mercoledì, 21 luglio 2021, 15:26

Un problema particolarmente sentito a Capannori quello della manutenzione delle cosiddette 'strade bianche', ovvero di tutte quelle vie private utilizzate per raggiungere edifici di interesse collettivo, come chiese, scuole, fontane o che collegano due strade comunali, per la conformità del territorio

mercoledì, 21 luglio 2021, 15:20

Nessuno sta rischiando il posto di lavoro alla casa di riposo 'Don Gori' di Marlia e Comune e Capannori Servizi stanno lavorando ad un piano per uscire dalla carenza che riguarda la parte infermieristica nel periodo estivo

mercoledì, 21 luglio 2021, 13:40

L'amministrazione Menesini metterà a disposizione circa 50 mila euro per la manutenzione delle vie vicinali di uso pubblico

mercoledì, 21 luglio 2021, 13:34

Dopo il successo da tutto esaurito per la serata in piazza Orsi con Paolo Crepet, altri due appuntamenti sono in programma venerdì (23 luglio) per l'Estate porcarese

mercoledì, 21 luglio 2021, 05:59

Vincono la prima edizione del concorso canoro "Porcari's Young Stars", Alessandra Morra, prima classificata, la quale si è esibita con il brano Rise like a Phoenix; Marco Cecchi secondo classificato con il brano Sway e Federico Birindelli terzo classificato con il brano Never Enough