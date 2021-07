Maurizio Marchetti inaugura la sede di Badia Pozzeveri

Altri articoli in Piana

lunedì, 26 luglio 2021, 14:38

Molti hanno chiesto supporto per l'utilizzo dello Spid e per accedere ai servizi on line del comune, in particolare per i contributi economici e le agevolazioni tariffarie

lunedì, 26 luglio 2021, 12:20

Ritornano dopo un anno di stop dovuto alla pandemia i concerti del Francigena International Arts Festival, giunto alla decima edizione, nelle Pievi di Capannori in collaborazione con il comune. Dopo i concerti ad Altopascio il Festival si sposta quindi sul territorio capannorese con tre appuntamenti

lunedì, 26 luglio 2021, 09:48

E' accaduto a San Colombano nel capannorese. Banda ha usato tosa erba elettrico per recidere steli

domenica, 25 luglio 2021, 13:11

Grande successo per il primo evento pubblico organizzato dal circolo di Fratelli d’Italia di Altopascio, prima tappa del salotto culturale della Piana di Lucca, “Minas Tirith - Racconti della Piana”

domenica, 25 luglio 2021, 09:33

L'assessore regionale all'agricoltura, sostegno alle imprese e alle produzioni agricole e zootecniche, sviluppo rurale foreste, caccia e pesca, agriturismo, politiche per la montagna, Stefana Saccardi, mercoledì 28 luglio incontrerà alle 11 ad Altopascio, al Bar la Loggia di Piazza Ricasoli, la cittadinanza

domenica, 25 luglio 2021, 08:21

Tragico incidente questa mattina, alle 6, in località Marginone, via Ponte ai Pini, all'intersezione con via Ponte alla Ciliegia, ad Altopascio. Un ragazzo di 26 anni, Giuliano Adrian Honciuc, ha perso la vita dopo un brutto incidente in cui risultano anche due feriti, soccorsi in codice giallo.