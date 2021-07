Piana : altopascio



Muore dopo un tragico schianto in auto

domenica, 25 luglio 2021, 08:21

Tragico incidente questa mattina, alle 6, in località Marginone, via Ponte ai Pini, all'intersezione con via Ponte alla Ciliegia, ad Altopascio. Un ragazzo di 26 anni, Giuliano Adrian Honciuc, ha perso la vita dopo un brutto incidente in cui risultano anche due feriti, tra cui il conducente, Andrea Valerio di Massa e Cozzile, soccorsi in codice giallo.



Sul posto i vigili del fuoco del comando di Pistoia, distaccamento di Montecatini Terme. Dalle prime ricostruzioni, pare che nell'incidente sia rimasta coinvolta un'unica auto che si è ribaltata rimanendo sulla sede.

I pompieri hanno provveduto ad estrarre dalle lamiere il ragazzo, mentre gli altri due occupanti erano già stati presi in cura dal personale sanitario del 118. A seguito dello scontro, però, il medico del 118 non ha purtroppo far altro che constatare il decesso.



Sul posto e intervenuti anche l'elisoccorso Pegaso atterrato in prossimità del sinistro. La salma è stata rimossa. I carabinieri si sono occupati dei rilievi.

Foto di Ciprian Gheorghita