Nasce il Tau d'oro, il premio agli altopascesi che si sono distinti

lunedì, 26 luglio 2021, 17:43

Il Tau d'oro ad Andrea Michelotti per i 25 anni di direzione del Corpo musicale "Giuliano Zei" di Altopascio. L'ha deciso il sindaco, Sara D'Ambrosio, insieme con l'amministrazione comunale e gli altri componenti della banda stessa, che ha consegnato il premio lo scorso sabato (24 luglio) in occasione del tradizionale concerto di piazza Ospitalieri. Una cerimonia sentita e commossa, che ha segnato due novità: la prima, il ritorno in piazza del concerto del Corpo musicale "G. Zei", con la presenza del pubblico, dopo lo stop forzato dello scorso anno. La seconda: l'avvio del premio "Tau d'oro", che, da ora in poi, di anno in anno, sottolineerà ulteriormente la festa patronale di San Jacopo e consentirà alla comunità di premiare una persona del territorio, per il lavoro, i meriti, l'attività compiuti nell'interesse generale.

"Questa è un'idea che vogliamo strutturare e rendere operativa con cadenza annuale - spiega il sindaco, Sara D'Ambrosio -. La volontà è di istituire il Tau d'oro, il premio che, ogni 24 luglio, in occasione del concerto della banda, che di fatto apre le celebrazioni per San Jacopo, l'amministrazione comunale consegnerà a quei concittadini che si sono distinti per la cura, la promozione, la tutela, la valorizzazione del territorio e per l'aiuto, il supporto e la solidarietà nei confronti del prossimo. Saranno direttamente le associazioni del territorio a comporre la giuria e spetterà a loro individuare, di anno in anno, la persona meritevole di ricevere il Tau d'oro. In occasione del tradizionale concerto della banda, poi, faremo la cerimonia di premiazione. Un modo per valorizzare le tradizioni e rinnovarle, attraverso un processo di attualizzazione che tenga vivo l'interesse e faccia sempre più riscoprire l'attaccamento verso il proprio paese da parte degli stessi cittadini".