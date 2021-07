Piana



'Nati per leggere': letture per bambini da 18 mesi a 6 anni nel parco di Artemisia

giovedì, 1 luglio 2021, 14:15

Lunedì 5 luglio dalle 17.30 alle 18.30 e sabato 24 luglio dalle 10 alle 11 sono in programma nel parco di Artémisia a Tassignano letture per bambini da 18 mesi a 6 anni e i loro familiari a cura delle lettrici volontarie di 'Nati per leggere'. I bambini saranno suddivisi in due gruppi in base alla fascia di età (18-36 mesi e 3-6 anni) per un massimo di 7 partecipanti per ciascun gruppo. Per partecipare è necessario prenotarsi inviando una mail all'indirizzo artemisia@comune.capannori.lu.it.