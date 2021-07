Piana



"Porcari's Young Stars" Festival, prima edizione del concorso canoro

domenica, 11 luglio 2021, 19:35

Grazie ad un gruppo di privati cittadini in collaborazione con l'associazione Porcari Attiva Centro Commerciale Naturale, nasce la 1^ edizione del concorso canoro gratuito "Porcari's Young Stars", riservato a ragazze e ragazzi della Lucchesia fino ai 20 anni d'età che si svolgerà a Porcari in Piazza Orsi il 17 luglio 2021 alle ore 21.00 all'interno delle iniziative dell'"Estate porcarese".

Info ed iscrizioni: porcarisyoungstars@gmail.com oppure attraverso la Facebook PORCARI'S YOUNG STARS

Termine iscrizioni gratuite: 14 luglio alle ore 24

Il Concorso è voluto per gli adolescenti del territorio che hanno particolarmente risentito degli effetti della pandemia cosicché attraverso questa forma d'arte possano esprimersi di nuovo liberamente di fronte al pubblico che è loro mancato. Per sensibilizzare la cittadinanza su questo tema parteciperà la dott.ssa la Dott.ssa Gaelle Sara Pontraldolfo (psicologa) che collabora con le scuole dell'Istituto Comprensivo di Porcari. Questa iniziativa è stata molto sentita anche da altre associazioni locali che hanno supportato l'evento con una partecipazione attiva e per sensibilizzare altresì il loro impegno nel sociale. Si tratta dell'associazione "Lucca Senza Barriere" che si occupa di fornire un aiuto ed un sostengo alle persone disabili e dell'associazione "Link@ut Autismi senza frontiere" che di adopera per la sensibilizzazione sull'integrazione delle persone affette da Autismo. Inoltre vi è il sostegno di Legambiente Capannori e Piana Lucchese APS che porta l'attenzione sull'ecologia umana, sull'importanza che ha il singolo individuo nella trasformazione dell'ambiente circostante; in questo caso l'arte è veicolo di questa trasformazione positiva, inclusiva e di partecipazione.

Saranno premiati i primi tre classificati e a tutti i partecipanti sarà consegnato un riconoscimento.

La giuria composta dal Cosetta Gigli, soprano; dal m° Lardieri Marco, dal cantautore Matteo Franchini, dalla cantante Laura De Luca e da Emiliano Biggi.

Cosetta Gigli sarà inoltre l'ospite d'onore della serata e ci farà ascoltare diversi brani del suo repertorio che spazia dalla lirica, all'operetta, alla musica pop.

Previsti ulteriori ospiti quali il gruppo "Following Error", il cabarettista Samuele Rossi e lo stesso Matteo Franchini.

La serata sarà condotta da Simone Tomei, giornalista e musicologo.

Si ringrazia per il patrocinio il Comune di Porcari e l'Associazione Porcari Attiva la Fondazione Lazzareschi, la CLLAT di Altopascio per il loro sostegno. Un grazie anche all'Azienda Agricola Del Carlo e, per le Riprese Audiovisive, ad Archimede Informatica di Giorgio Giannini.