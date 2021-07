Piana



Rinnovo del Gran Consiglio dell’Ordine dei Templari: Fra Riccardo Bonsi eletto per la terza volta

martedì, 6 luglio 2021, 11:34

Con il 74 per cento dei voti, Fra Riccardo Bonsi, Gran Priore uscente dei Pauperes Commilitones Christi Templique Salomonis - V.E.O.S.P.S.S. - MXCVIII, è stato riconfermato alla guida dell’antico Ordine templare per il periodo 2021-2025. Il Corpo Elettorale dell’Ordine, tra il 1° e il 3 luglio corrente mese, ha eletto con una larga maggioranza il Gran Priore, oltre ai sette Consiglieri che andranno a formarne il Governo e ne guideranno l’azione esecutiva per i prossimi quattro anni.

Oltre alla riconferma di alcuni Consiglieri come Fra Sandro Vinciguerra, Fra Antonio Awana Gana Costantini Picardi, Fra don Massimo Iglina, Fra Richard Tirole e Fra Marzio Villari, entrano a far parte del direttivo il Camerlengo Fra Marco Guzzardi e Fra Davide Sirtori.

«Orgoglio e soddisfazione per questo momento di profonda democrazia all’interno dell’Ordine che ha permesso ai membri di eleggere Consiglieri meritevoli e preparati per continuare il processo di internazionalizzazione iniziato quattro anni fa» - ha commentato il Gran Priore Fra Riccardo -.

Il Pauperes Commilitones Christi Templique Salomonis – V.E.O.S.P.S.S. si dedica da anni alla tutela e preservazione del genere umano, con opere e azioni di salvaguardia, supporto e beneficenza. L’Ordine, grazie all’Organizzazione interna di volontariato S.A.C. - Servizio Assistenza Civile, fornisce assistenza alle persone bisognose attraverso attività sociali e umanitarie con lo scopo di restituire la dignità umana alle persone dimenticate e bisognose di aiuto, indipendentemente dalla loro origine o religione.

L’Organizzazione, attiva con una rete di volontari in tutta la penisola e non solo, da qualche anno guarda ad una dimensione internazionale con le proprie sedi in Francia, Principato di Monaco, Spagna, Belgio, Svizzera, Regno Unito, Lettonia, Russia, Malta, Argentina, Stati Uniti e El Salvador: un risultato eccezionale che è stato riconfermato dai membri dell’Ordine con la fiducia al Gran Consiglio.

«La volontà di aiutare e sostenere il prossimo si è concretizzata in questi anni grazie ad azioni incisive ovunque si manifestasse la necessità, in collaborazioni con Istituzioni pubbliche e private, enti non-profit, ONG - ha commentato il Consigliere Fra Antonio Costantini Picardi -, così come il progetto “Phoenix” nella lotta al Covid-19, che ha permesso di distribuire migliaia di maschere protettive e guanti nel pieno della prima e seconda ondata a Enti pubblici e persone in difficoltà».

Un impegno sociale che, come dimostrato dalla riconferma delle elezioni, trova ammirazione pubblica e si incanala perfettamente nei principi fondanti delle carte costituenti dell’Ordine. Già nella prossima settimana il Gran Consiglio si riunirà per decidere gli incarichi dei Consiglieri e degli uffici di gestione ai fini di poter continuare senza interruzioni tutte le azioni attualmente in corso e programmate.