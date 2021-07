Piana



Riparte "Estate Addosso" ad Altopascio

venerdì, 2 luglio 2021, 17:01

di chiara grassini

"Dopo un anno di difficoltà torna l'Estate Addosso:vogliamo vivere nuovamente le emozioni che ci sono mancate in questo periodo. E soprattutto rilanciare il territorio e apprezzarlo". Queste le parole del sindaco di Altopascio Sara D'Ambrosio sulla manifestazione che si svolgerà nellle vie del centro da luglio a settembre.



Tra le novità 2021 l'estensione dell'evento alle frazioni di Spianate, Marginone e Badia Pozzeveri con particolare attenzione al coinvolgimnto di bambini e famiglie.



Sarà un'estate ricca di musica, spettacoli, visite guidate, mostre fotografiche e rassegne, quest'ultime finanziate dalla Fondazione Spettacolo Toscana come i quattro appuntamenti dedicati ai più piccoli nel mese di agosto. E' quanto ha affermato Tommaso Artioli, il rappresentnate del teatro di performance d'arte.



L'iniziativa "è un segnale che vuole supportare il mondo del teatro e della cultura, ma anche valorizzare e promuovere il territorio". Lo ha sottolineato l'assessore alla cultura Martina Cagliari che ha illustrato insieme ad Adamo La Vigna alcune novità, ovvero tre mesi di luglio altopascese.



Per quanto riguarda i sette spettacoli ( 14-23-30 luglio, 1-5-12 agosto e 5 settembre) e in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, la prevendita dei biglietti sarà al teatro"G.Puccini" dalle 20 alle 21:30 il mercoledi, venerdi, sabato e domenica. Il ricavato sarà devoluto in beneficienza alle associazioni Panda Baskin Altopascio e all'Asd Sport Toscana Calcio Balilla.

Tra le mostre fotografiche quella di Stefano Lotumolo "Sul sentiero del bene fino a domenica 11 luglio. Il ricavato dell'iniziativa finanzierà, attraverso l'associazioneRadici Globali,il progetto casa famiglia Maasai. E sempre in tale occasione anche la presentazione del suo libro.



Il programma dettagliato è consultabile dal sito www.ioscelgoaltopascio.it o www.comune.altopascio.lu.it