Successo per 'Vivi Capannori': oltre 300 persone alla scoperta di luoghi naturalistici, ville e pievi

martedì, 20 luglio 2021, 19:37

Incidente nel pomeriggio di oggi in via dell'Immagine Farnocchia a Capannori dove si sono scontrate una Fiat Panda nera e un Suv Hyundai grigio. Due i feriti

martedì, 20 luglio 2021, 17:10

DiA Marlia prosegue e con successo il tour con serate a tema dell'iniziativa: "Parole per ridere e pensare. Le parole sono importanti" che nasce dalla collaborazione tra l'Associazione Tèlia e il comico lucchese Matteo Cesca

martedì, 20 luglio 2021, 14:37

Da sabato 24 luglio prenderà il via la manifestazione 'Estate in piazza' promossa dal Comune in collaborazione con Leg Live Emotion Group, che si svolgerà in piazza Aldo Moro per offrire occasioni di svago e divertimento ai cittadini e agli spettatori della manifestazione

martedì, 20 luglio 2021, 14:35

Proseguono gli eventi dell'Estate Addosso, il ricco calendario di appuntamenti estivi pensato dal Comune di Altopascio. Tanti appuntamenti per i più piccoli, musica dal vivo e, soprattutto, lo spettacolo di Max Giusti: ecco tutto il programma della settimana

martedì, 20 luglio 2021, 14:33

Il Comune di Altopascio è sempre più digitale e informatizzato. Dal prossimo 1° agosto, infatti, sarà attivo AIDA, il portale telematico per le pratiche edilizie sbrigate dallo sportello unico per l'edilizia

lunedì, 19 luglio 2021, 13:32

Dopo il grande successo con il tutto esaurito per il concerto di Francesca Maionchi e Rocco Caruso per il Gala lirico, torna ad Altopascio, in piazza Ricasoli, alle ore 21,15 di martedì 20 luglio, il Francigena International Arts Festival con il Trio Dubois