Piana



"Tavolata 20": cena sotto le stelle a Montecarlo

giovedì, 22 luglio 2021, 18:16

Torna dopo un anno di stop dovuto alla pandemia, la tradizionale "tavolata" sotto le stelle, organizzata come tutte le estati dai volontari della Misericordia di Montecarlo, allestita per le vie del paese e che si terrà sabato sera 24 luglio dalle ore 20.30 in poi. "Tavolata 20", è la denominazione dell'evento di sabato, visto il raggiungimento della ventesima edizione. Un appuntamento immancabile per la comunità montecarlese e non, per la degustazione di prodotti culinari tipici del nostro territorio. Tutto il ricavato, sarà impiegato dalla locale Misericordia per l'acquisto di una nuova autoambulanza da allestire per il soccorso in emergenza e sarà intitolata alla memoria del celebre governatore Mario Davini, recentemente scomparso a causa di un malore. L'appuntamento di sabato, per motivi dovuti alla pandemia, si svolgerà quest'anno nella piazza d'armi alle porte del paese, seguendo poi tutte le normative di sicurezza relative al covid. Vista la limitazione di posti, è consigliata la prenotazione. Per informazioni, telefonare al centralino della misericordia al 0583.228844