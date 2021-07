Tre concerti del 'Francigena International Art Festival' in programma nelle pievi di Capannori

Altri articoli in Piana

mercoledì, 28 luglio 2021, 12:44

Libri, musica ed esilaranti imitazioni. Ecco servito il quinto weekend dell'Estate porcarese, la rassegna di spettacoli e incontri in piazza Felice Orsi che proseguirà fino all'8 agosto

martedì, 27 luglio 2021, 15:51

Successo per la prima iniziativa del percorso partecipativo del progetto Food hubs, cibo e connessioni sul territorio promosso dalla Piana del Cibo, di cui Capannori è Comune capofila, cofinanziato dall'Autorità Regionale per la Partecipazione, tenutasi domenica scorsa a Villa Basilica nell'area del mercato contadino

martedì, 27 luglio 2021, 15:35

Musica, un viaggio con Dante e lo spettacolo, esilarante, di Gene Gnocchi: proseguono gli appuntamenti dell'Estate Addosso, il calendario di eventi pensato e organizzato dall'amministrazione comunale di Altopascio

martedì, 27 luglio 2021, 12:27

Questa mattina il Museo Athena di via Carlo Piaggia ha ospitato la registrazione di alcuni brani di musica contemporanea eseguiti dai musicisti del festival 'Virtuoso&Belcanto'. Il Marigold String Trio (Ruña t Hart, violino, Martin Moriarty, viola , Kalle de Bie, violoncello) ha inciso il 'Trio per archi 'di Sandor Veress

lunedì, 26 luglio 2021, 17:43

Il 24 luglio, il Tau d'oro è stato consegnato dal sindaco Sara D'Ambrosio al direttore del Corpo musicale "G. Zei" di Altopascio, Andrea Michelotti

lunedì, 26 luglio 2021, 14:38

Molti hanno chiesto supporto per l'utilizzo dello Spid e per accedere ai servizi on line del comune, in particolare per i contributi economici e le agevolazioni tariffarie