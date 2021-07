Piana



Zappia e Bartoli (Lega): "Degrado in via di Badia a Castelvecchio di Compito"

giovedì, 1 luglio 2021, 14:08

Il consigliere comunale Bruno Zappia e il candidato Tommaso Bartoli, entrambi in forza alla Lega, denunciano una situazione di totale degrado in via di Badia a Castelvecchio di Compito.



"Da tantissimi anni - esordiscono -, da almeno 15 anni, un rudere lasciato in totale abbandono è diventato un rischio per i residenti e non solo. Frequentamente si sentono degli scricchiolii, il tetto in alcune parti ha ceduto, le piante invadono la strada in curva (come si vede dalla foto), all'interno ci sono serpi, ratti, calabroni ecc: hanno creato riparo creando pericolo per i cittadini".



"Sollecitiamo all'amministrazione - concludono - che negli anni è stata chiamata più volte a intervenire in maniera decisa verso il proprietario inadempiente e l'immobilismo che ha solo portato al peggioramento della situazione. I residenti sono esausti di questa situazione e temono al peggio che possa succedere l'irriparabile. Segue interrogazione".