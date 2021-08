Piana



A San Gennaro il concerto estivo della Filarmonica Gaetano Luporini

mercoledì, 25 agosto 2021, 12:49

Saranno le musiche di Van Der Roost, Appermont, Frisina, Morricone, Schwarz, Piazzolla, McCoy e i classici della canzone italiana ed internazionale interpretati dalla cantante Andrea Celeste a riempire di magia la sera di domenica 29 agosto alle 21 nel piazzale della Pieve dello storico Borgo di San Gennaro (Capannori, Lucca) per il concerto della Filarmonica Gaetano Luporini.

Un evento molto atteso, reso possibile grazie agli sforzi organizzativi della Filarmonica nonostante le difficoltà dell'ultimo anno e mezzo dovute all'emergenza sanitaria. La sera del 29 agosto all'aperto, e rispettando tutte le disposizioni di sicurezza e prevenzione anti Covid, la storica filarmonica tornerà ad esibirsi in pubblico diretta dal Maestro Giampaolo Lazzeri, giunto ai ventuno anni di guida artistica dell'associazione.

"Nonostante le condizioni avverse dell'ultimo anno e mezzo -afferma il presidente dell'associazione Fabrizio Michelini- la Filarmonica non ha mai smesso di operare e prepararsi per rinnovare la sua storica presenza artistica e culturale sul territorio. La sera del 29 agosto offriremo un repertorio di assoluta qualità che metterà insieme arie e brani di diversi generi, epoche e contesti storici in un filo rosso di magia e amore per la musica che può aiutare a guardare al futuro con più speranza e ottimismo in un periodo storico particolarmente difficile".

La Filarmonica di San Gennaro dal 13 marzo 1894, data della sua costituzione, svolge ininterrottamente la propria attività che non si è interrotta nemmeno durante i due conflitti mondiali, dando seguito all'intenzione dei soci fondatori di "...coltivare in questo paese di San Gennaro l'arte musicale e di portare maggiore sviluppo all'educazione civile e morale, specialmente della gioventù..." come si legge nel regolamento istitutivo della Filarmonica.

La quale fu intitolata nel 1908 al noto maestro lucchese Gaetano Luporini nominato già socio onorario nel 1896. Il concerto del 29 agosto è gratuito e libero fino ad esaurimento posti e sarà possibile accedere all'area di svolgimento solo esibendo al personale addetto la Certificazione verde Covid-19 (green pass) emessa secondo le disposizioni vigenti. Informazioni su www.filarmonicasangennaro.it.