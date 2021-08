Piana



Al via a settembre i lavori di fognature Marlia-Paganico

venerdì, 27 agosto 2021, 15:28

Il cantiere aprirà a sud della via Pesciatina, in località Zone. Comune vuole aprire cantiere su viale Europa nel periodo in cui causa meno disagi possibili.

Partono nei tempi stabiliti i lavori di Acque Spa per la realizzazione delle fognature da Marlia fino a Paganico (che attraverseranno anche viale Europa) per un importo complessivo di 14 milioni di euro, visto che la ditta comincerà ad allestire il cantiere già nel mese di settembre a sud della via Pesciatina, in località Zone.

In fase di definizione, invece, il periodo in cui portare il cantiere su viale Europa, essendo un'arteria molto trafficata dai mezzi pesanti e abitata da numerose attività commerciali, e non potendo partire da lì adesso perché sono in fase di realizzazione e consegna alcuni tubi particolari che dovranno essere posizionati proprio sotto il viale.

Va ricordato, infatti, che l'intervento si sviluppa lungo un tracciato di 10.247 metri e va da viale Europa all'incrocio con via della Chiesa di Marlia fino a via Nuova di Paganico per una durata complessiva di 22 mesi. Contestualmente a questo intervento partiranno anche i lavori di scavo per la realizzazione del famoso 'Tubone 2' grazie ai quali la rete dell'acquedotto sarà estesa su tutto il viale Europa.

"Siamo molto soddisfatti che la ditta comincerà a montar il cantiere nelle prossime settimane – dice l'assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo –. Ringraziamo quindi Acque Spa per la puntualità e anche per l'attenzione con cui collabora con noi per gestire al meglio l'intervento soprattutto su viale Europa. Come amministrazione parleremo della questione con le associazioni di categoria, perché non potendo partire con il cantiere da questa arteria, riteniamo che a questo punto abbia senso avviare i lavori sull'arteria di Lammari e Marlia dopo le festività natalizie, e meglio ancora verso inizio marzo, quando il periodo con la più alta probabilità di maltempo ce lo siamo lasciati alle spalle. In questo modo, non creiamo disagi durante il Natale e la ditta può lavorare su viale Europa per 8 mesi, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, senza interruzioni legate al meteo. Sono lavori fondamentali e attesi da trent'anni di cui siamo orgogliosi, ma è anche importante farli causando meno disagi possibili: il nostro obiettivo è proprio questo".

Da settembre, quindi, la ditta incaricata dei lavori da Acque Spa lavorerà nelle altre zone interessate dall'intervento che arriva fino a Paganico.

"Ormai manca davvero poco – sottolinea il consigliere di amministrazione di Acque, Antonio Bertolucci – all'avvio di quest'opera fondamentale per migliorare la qualità ambientale del territorio e per gestire in modo ancora più efficiente il servizio idrico locale. L'amministrazione comunale ha affiancato Acque con una preziosa attività di sensibilizzazione e di coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti, in modo da cercare di ridurre al minimo i disagi per cittadini e imprese. La proposta di modifica sul posizionamento del primo cantiere, che peraltro non implica dilatazioni nei tempi di realizzazione, è positiva e va proprio nella direzione di impattare il meno possibile sulla mobilità nel periodo critico delle festività natalizie".

Nelle scorse settimane, Acque spa ha effettuato la sistemazione di via Don Emilio Angeli, una delle principali viabilità alternative che saranno utilizzate durante i lavori su viale Europa e che sarà completamente riasfaltata, insieme alle altre strade alternative, una volta che questi saranno terminati.

Con questi lavori, infine, saranno risolti gli affanni della fognatura di Lammari, Segromigno e Camigliano e le problematiche di subsidenza di Paganico e delle altre frazioni centrali del territorio.