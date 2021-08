Piana



Al via la manutenzione straordinaria della via che porta a Santallago e al Monte Serra

giovedì, 26 agosto 2021, 15:30

Al via la manutenzione straordinaria di via del Cantiere, strada che da Sant'Andrea di Compito porta a Santallago e al monte Serra.

Un intervento programmato e fortemente voluto dall'amministrazione Menesini, poiché si tratta di una strada molto transitata in questo periodo, e anche perché è l'unica strada asfaltata che sale fino alla sommità del monte Serra sul territorio Capannorese e questo la rende strategica per la Protezione Civile in caso di incendi. Inoltre, svolgere adesso lavori così profondi di pulizia garantisce maggiore sicurezza nell'affrontare il periodo dell'autunno-inverno.

“Si tratta di un'operazione sia di decoro che di sicurezza – dice l'assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo –. In questo momento la strada è molto utilizzata perché porta in luoghi molto belli, come Santallago e monte Serra, zone sempre più scelte dai turisti amanti del verde e della vita all'aria aperta. Nei prossimi mesi, invece, l'intervento sarà utile in vista delle piogge, trattandosi di una via che scende il monte e quindi necessita di un'attenzione particolare. Dopo il lavoro di cura approfondito realizzato nella via che va in Pizzorne, adesso facciamo altrettanto nella via che porta al monte Serra. Decoro e sicurezza sono due priorità, e la programmazione di lavori che stiamo seguendo sta migliorando l'intero territorio”.

La ditta incaricata del lavoro dovrà curare una via lunga circa 7 chilometri, intervenendo su più fronti. Anzitutto la pulizia del verde con il taglio dell'erba dei cigli e la pulizia dei poggi. Allo stesso tempo, provvederà a pulire e manutenere zanelle e chiaviche.

“E' un intervento importante – sottolinea la Comandante della Polizia Municipale Debora Arrighi – perché è l'unica strada asfaltata che sale fino alla sommità del monte Serra sul nostro territorio ed è quindi fondamentale in caso di incendi. A questa strada sono infatti collegate tante strade bianche e questo consente di coprire un'area ampia. La manutenzione e la cura di via del Cantiere è senza dubbio strategico per la sicurezza del territorio”.