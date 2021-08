Piana : altopascio



Allarme in centro per un sospetto pacco 'bomba'

domenica, 15 agosto 2021, 11:54

E' probabile che si tratti di uno scherzo di cattivo gusto, ma la prudenza, in questi casi, non è mai troppa. Questa mattina, ad Altopascio, in via Roma, nei pressi del punto in cui c'è stata l'aggressione di alcuni giorni fa, un passante ha notato un involucro con, sopra, alcune scritte offensive verso persone che potevano ricollegarsi all'aggressione avvenuta alcuni giorni fa nel centro del paese.



L'uomo ha chiamato immediatamente il 112 e i carabinieri della stazione di Altopascio sono arrivati sul posto. Ovviamente, hanno evitato di intervenire rimuovendo il pacco sospetto e hanno chiesto l'immediato intervento degli artificieri che stanno arrivando sul posto.



Notizia in aggiornamento