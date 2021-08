"Asilo fatiscente, bene i lavori"

Altri articoli in Piana

giovedì, 12 agosto 2021, 15:37

Nonostante la settimana ferragostana, veramente in tanti hanno voluto manifestare il proprio sostegno a Maurizio Marchetti, per l'inaugurazione della quarta e ultima sede operativa, quella di Marginone in via Mammianese Nord, in vista delle elezioni amministrative del prossimo 3 e 4 ottobre

giovedì, 12 agosto 2021, 13:33

Apre al pubblico oggi pomeriggio (giovedì) alle ore 18.00 un'area del parco pubblico di Capannori interessato da importanti lavori di riqualificazione nell'ambito delle opere di rigenerazione urbana previste dai Progetti PIU

giovedì, 12 agosto 2021, 08:42

“Sebbene sia la settimana di Ferragosto, non possiamo permetterci di andare in vacanza, mettendo in stand by i problemi dei nostri cittadini.” E’ questo il senso delle parole che il sindaco di Porcari ha vergato nero su bianco, in una lettera inviata alla CTT Nord

mercoledì, 11 agosto 2021, 22:04

Brutto scontro frontale fra due auto in via Montecarlo di fronte alla tenuta Buonconvento. Alla guida di una delle due vetture il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Vittorio Fantozzi

mercoledì, 11 agosto 2021, 19:21

Medaglie d'oro e di bronzo per gli atleti della Kin Sori Taekwondo di Altopascio, che hanno raggiunto le vette della Coppa Chimera, una delle gare più importanti nel panorama internazionale, con oltre 2000 partecipanti e più di 200 società iscritte

mercoledì, 11 agosto 2021, 15:28

Continua l'Estate addosso altopascese, il cartellone di eventi estivi organizzato dall'amministrazione D'Ambrosio insieme alle associazioni del territorio e alla Fondazione Toscana Spettacolo, che da luglio a settembre anima il paese di Altopascio