Capannori inaugura 'Le colonne' di Matraia

sabato, 21 agosto 2021, 12:50

Chi lo dice è il consigliere comunale Bruno Zappia, che ha intenzioni di presentare un'interrogazione al sindaco e all'assessore di competenza per avere delle risposte concrete

sabato, 21 agosto 2021, 12:26

Continua la collaborazione tra amministrazione comunale e forze dell'ordine. Una collaborazione ribadita anche ieri (venerdì 20) in Prefettura, in occasione del comitato ordine pubblico e sicurezza, al quale ha partecipato il sindaco, Sara D'Ambrosio

sabato, 21 agosto 2021, 10:49

Creare punti di abbeveraggio per uccellini e api posizionando ciotole di vetro contenenti acqua fresca negli spazi all'aperto (giardini, corti, terreni), meglio se all'ombra, per permettere a questi animali di abbeverarsi in queste giornate di grande caldo

venerdì, 20 agosto 2021, 14:55

Panchine rossa e gialla, ma ad Altopascio arriva anche la panchina dei doveri, la prima in Italia, con i tre colori primari rosso, giallo e blu. A volerla, accanto a quella rossa contro la violenza sulle donne e a quella gialla contro il bullismo, un gruppo di giovani e giovanissimi...

venerdì, 20 agosto 2021, 13:39

Record di associazioni che collaborano con il Comune. L'assessore Del Carlo: "Capannori è una grande comunità. Ringrazio le associazioni"

giovedì, 19 agosto 2021, 15:28

Il consigliere comunale Gaetano Ceccarelli, presidente della commissione consiliare “partecipate“, interviene in merito alla ripubblicizzazione del servizio idrico integrato ed il connesso superamento della SpA Aquapur