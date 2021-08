Piana



Cremeria Opera sfida il Covid e inaugura il quarto locale a Marlia

venerdì, 27 agosto 2021, 22:24

Ancora una nuova apertura per Mirko Tognetti e il suo staff, che a distanza di un anno dall'inaugurazione del quarto locale, cominceranno da questo giovedì (2 settembre) una nuova avventura a Marlia.

Questa volta però a fianco di Cremeria Opera ci saranno due nuovi compagni di viaggio: Massimo Pieruccini (persona nota perché ex gestore di un noto bar di Lucca) e Luca Pesi (socio di Pinzeria Pilato a Marlia).

I due imprenditori infatti, saranno i gestori del primo negozio in franchising firmato Cremeria Opera.

Nonostante la pandemia, Cremeria Opera non si è fermata, ma anzi ha continuato a elaborare nuove idee che prenderanno forma proprio nel nuovo locale, da giovedì 2 settembre a Marlia.

"Questi mesi <ci racconta Mirko Tognetti> sono stati frenetici, era da molto tempo che volevamo da un lato lanciare una catena in franchising e dall'altro, dopo anni di corsi ed esperimenti, arricchire la nostra offerta, rendendola ancora più completa, con una nuova linea di prodotti: la pasticceria classica, da colazione e le torte da forno.

Quando Massimo e Luca hanno individuato il fondo commerciale in Viale Europa a Marlia, e mi hanno contattato, ho capito subito che poteva essere l'occasione giusta per trasformare l'idee in un progetto concreto, così ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo costituito il primo franchising con entusiasmo e sinergia.

A questo punto sorgeva una necessità, centralizzare il nostro laboratorio per mantenere alti gli standard qualitativi naturali e genuini che ci hanno da sempre contraddistinto. Così abbiamo continuato ad investire acquistando e ristrutturando completamente un capannone di 500mq, che ad oggi è il cuore pulsante di tutte le nostre preparazioni e dove sorgerà la nostra Academy per condividere il mondo naturale per gusto".

Anche quest'anno a causa del Covid, la Cremeria non potrà fare un'inaugurazione in grande stile "Opera", ma nel rispetto di tutte le disposizioni igienico-sanitarie e della normativa, giovedì 2 settembre dalle 16 alle 22 a Marlia (Viale Europa 331/C), darà il via, in forma ridotta, ad un piccolo evento con degustazioni, giochi, laboratori per bambini (a numero chiuso) e show cooking. Non mancherà quindi l'irrefrenabile voglia di deliziare gli ospiti con tante gustose novità tutte al naturale!

A quasi dieci anni dalla sua prima apertura in viale Luporini a Sant'Anna, il locale di Marlia, non solo darà continuità al percorso da sempre intrapreso, ma lo completerà arricchendo la ricerca nel gusto con colazioni e torte da forno. E chissà se nei prossimi mesi questo non verrà esteso anche negli altri punti vendita?

Lasciatevi coccolare dalla dolcezza. Giovedì (2 settembre), dalle 16 alle 22 – Inaugurazione nuovo punto vendita Cremeria Opera a Marlia, Viale Europa, 331/C – Capannori, TEL. 0583265869