Ferragosto con il concerto della Filarmonica G. Puccini di Montecarlo

venerdì, 13 agosto 2021, 14:31

In vista del Campionato nazionale di ciclismo allievi che si terrà sulle strade di Marginone, Altopascio e Montecarlo domani (14 agosto) e domenica (15 agosto), è prevista la chiusura di alcune strade e modifiche alla viabilità.

venerdì, 13 agosto 2021, 14:28

Un contributo dai territori per risolvere l'annoso problema dell'emergenza abitativa. Anche il Comune di Porcari ha emanato lo scorso mercoledì (11 agosto) l'avviso pubblico per l'acquisto di alloggi destinati ad incrementare il patrimonio Erp del Comune, secondo le indicazioni e grazie ai fondi stanziati dalla Regione Toscana

venerdì, 13 agosto 2021, 08:59

Sabato 14 agosto alle 21 l'evento che rappresenta il momento distintivo del Festival dedicato ad Antonello Vannucchi a cui è di dedicata l’edizione 2021 (la 17ma) di Montecarlo Jazz & Wine Fest

giovedì, 12 agosto 2021, 15:37

Nonostante la settimana ferragostana, veramente in tanti hanno voluto manifestare il proprio sostegno a Maurizio Marchetti, per l'inaugurazione della quarta e ultima sede operativa, quella di Marginone in via Mammianese Nord, in vista delle elezioni amministrative del prossimo 3 e 4 ottobre

giovedì, 12 agosto 2021, 13:39

"Mi fa piacere che l'amministrazione comunale abbia deciso di fare i lavori che interessano la scuola dell'infanzia di Castelvecchio di compito che consisteranno nel rifacimento della facciata e la tinteggiatura di tutta la struttura esterna"

giovedì, 12 agosto 2021, 13:33

Apre al pubblico oggi pomeriggio (giovedì) alle ore 18.00 un'area del parco pubblico di Capannori interessato da importanti lavori di riqualificazione nell'ambito delle opere di rigenerazione urbana previste dai Progetti PIU