Piana



I dipendenti Sogesi spa: "Chiediamo di essere rappresentati e tutelati da tutto il sindacato"

sabato, 14 agosto 2021, 08:55

I dipendenti Sogesi Spa di Porcari, esercenti di attività di lavanderia industriale legata al turismo, in merito alle elezioni per la Rsu/Rls, cioè la rappresentanza sindacale unitaria e rappresentante dei lavortori per la sicurezza.

"La Rsu e la Rls presente presso la sede lavorativa è automaticamente decaduta nel mese di luglio 2020 e che da tale data siamo giunti a giugno 2021 per indire nuove elezioni e avere una rappresentanza sindacale unitaria pienamente in grado di esercitare il proprio ruolo - scrivono in una nota i dipendenti della società - . Le elezioni che non si sono potute svolgere prima a causa della pandemia, poichè il sindacato ci diceva che non sarebbe stato possibile votare in sicurezza".

"Finalmente siamo giunti al mese di giugno 2021 e,con il miglioramento della situazione sanitaria, sono state indette le elezioni dei sindacati e nominata una commissione elettorale composta da tre membri: uno della Filctem Cgil, uno della Femca Cisl e uno della Uiltec Uil - fanno sapere -. La commissione elettorale che riunitasi il 21 luglio 2021 decideva a maggioranza di svolgere le elezioni il 1 dicembre 2021 con la sola contrarietà del membro nominato dalla Uiltec Uil, e violando a nostro avviso regole e principi del Ccnl di categoria".



"Il testo unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014 che regola le elezioni della Rsu e l'accordo interconfederale sulla salute e sicurezza del 2018, non considera i rischi di non poter svolgere le elezioni a dicembre 2021 per un eventuale aggravarsi della pandemia".

"La situazione è ancora più grave se consideriamo che molti dei lavoatori della Sogesi Spa di Porcari sono stagionali, nonsarebbero in forza nel mese di dicembre 2021 e non potrebbero esercitare il diritto di voto nonostante abbiano pieno diritto di farlo - proseguono -. Non sarebbe probabilmente presente neanche un membro della commissione elettorale in quanto lavoratrice a tempo determinato stagionale e no più in forza nel mese di dicembre".

"I lavoratori stagionali, oltre ad avere il diritto di votare, sono impegnati in attività lavorativa ciclica presso la Sogesi Spa da molti anni- spiegano -. Per quanto permesso, invitiamo i memebri del comitato elettorale ad unificarsi alla posizione espressa dal membro nominato dalla Uiltec dando immediato seguito alle elezioni della Rsu/ Rls. L'invito lo estendiamo anche alle relative strutture Filctem Cgil e Femca Cisl, permettendo a tutti i lavoratori- anche stagionali-, di votare democraticamente".

"Spostare le elezioni Rsu/Rls a dicembre 2021 in un momento del genere, non sarebbe solo inappropriato ma scellerato. Non slo perchè sappiamo se a dicembre si potrà votare, m a perchè fino alle elezioni noi dipendenti non saremo rappresentati all'interno del comitato per il protocollo aziendale per il contrasto del Covid-19 - conclude la nota -. Il protocollo condiviso senza la presenza della rappresentanza dei lavoratori (Rsue Rls) sarebbe privo di significato, oltre che contro la legge. Chiediamo solo di poter essere rappresentati e tutelati da tutto il sindacato".