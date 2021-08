Piana



Il comune sta lavorando ad un progetto di riqualificazione del centro di Guamo

venerdì, 6 agosto 2021, 15:08

L'amministrazione comunale intende riqualificare il centro di Guamo e in particolare l'area che ruota intorno a Piazza Guami e alla chiesa, un luogo molto frequentato dai cittadini, sia per la presenza dell'area verde, sia perché luogo di incontri e spettacoli.



Per questo sta predisponendo un progetto di riqualificazione che sarà realizzato in vari step.



Il progetto prevede in particolare la sistemazione e la riqualificazione del percorso pedonale, molto utilizzato dai cittadini, che dalla chiesa di Guamo conduce alla zona dove sono presenti le attività commerciali e vari servizi e la sistemazione dei marciapiedi per consentire spostamenti a piedi più agevoli e in maggiore sicurezza. La riqualificazione del centro di Guamo proseguirà con la sistemazione dell'area verde situata vicino a Piazza Guami per renderla più bella e decorosa e meglio usufruibile dai tanti cittadini che la frequentano.

“Con questi interventi vogliamo migliorare il centro della frazione di Guamo ed in particolare l'area intorno a piazza Guami e alla chiesa che ha bisogno di essere risistemata innanzitutto per quanto riguarda il percorso pedonale ed i marciapiedi per permettere ai cittadini di muoversi a piedi agevolmente e in sicurezza- spiega l'assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo-. Successivamente è nostra intenzione intervenire anche per riqualificare l'area verde di piazza Guami molto frequentata dai cittadini per renderla più decorosa e più fruibile”.

“La sistemazione del percorso pedonale che dalla zona della chiesa porta alla zona dove sono presenti le attività commerciali e di servizio della frazione è un intervento richiesto e molto atteso dai cittadini, che l'amministrazione comunale sta progettando e andrà a realizzare – prosegue la consigliera comunale Claudia Berti- . Si tratta di un progetto di riqualificazione complessivo del centro di Guamo per valorizzarlo e permettere ai residenti di viverlo al meglio”.