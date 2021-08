Piana



Il presidente di Aquapur condannata dalla Corte dei Conti a risarcire 103 mila euro

mercoledì, 4 agosto 2021, 08:37

Lara Pacini, attualmente e fino al 2023 presidente della multiservizi Aquapur, è stata condannata dalla Corte dei Conti in primo grado a risarcire un danno erariale ammontante a 103 mila euro alle scuole “Ungaretti” di Altopascio all’Istituto Tecnico Agrario Statale “Dionisio Anzilotti” di Pescia.

La procura della Corte le contestava un’attività extraprofessionale non autorizzata.

Pacini era infatti docente di chimica dell’istituto Anzilotti di Pescia quando, nel 2017, aveva comunicato di essere stata nominata presidente del cda di Aquapur e ne seguiva l’autorizzazione. Aquapur è l’azienda a capitale misto pubblico-privato a maggioranza detenuta dai Comuni di Capannori, Porcari, Altopascio e Montecarlo (in tutto circa il 60%). Il restante 40% privato è di proprietà della Confindustria Toscana Nord e di altri privati.

Nel 2020 però le indagini della finanza che investivano il periodo di attività 2009-2019 della docente, evidenziavano come Pacini fosse stata nominata nel 2011 membro del cda. Nel 2014 nuova nomina triennale da vicepresidente cui seguiva una nomina da presidente fino al 2015 e poi di nuovo vicepresidente.

Secondo gli investigatori “Per gli incarichi svolti dal 2011 al 2017, la signora Pacini non avrebbe chiesto alcuna autorizzazione alla propria Amministrazione né avrebbe informato la stessa dello svolgimento di detta attività extra-professionale”.

Le somme percepite in tale attività rappresentavano, per i finanzieri e la Procura contabile un danno erariale “siccome somme indebitamente percepite e non riversate all’Amministrazione scolastica”.

Nella sua difesa la docente ha sostenuto di non aver mai nascosto i suoi incarichi che erano di dominio pubblico e in quanto ai compensi “le indennità percepite per lo svolgimento dell’incarico sarebbero state periodicamente trasmesse all’Amministrazione scolastica, la quale avrebbe versato i tributi di legge, agendo quale sostituto d’imposta”. Pacini ha poi ricordato che Aquapur svolge un servizio nei confronti della collettività.

Ma la Corte dei Conti ha ritenuto valide le argomentazioni della procura: “Possono ritenersi acclarate la sussistenza ed antigiuridicità delle condotte addebitate alla medesima Pacini: svolgimento, in assenza della prescritta autorizzazione, di attività extraistituzionale, consistita, in particolare, nell’attività di Presidente e di Vice Presidente della società AQUAPUR MULTISERVIZI spa”.

“Le condotte in questione – aggiungono i giudici - risultano, infatti, connotate da indubbia illiceità, in quanto si pongono in palese contrasto con la normativa riferimento”.

Circa l’attività di Aquapur “non paiono emergere elementi che escludono il fine lucrativo e commerciale, essendo, anzi, la medesima società chiamata, in base all’art. 5 del predetto Statuto, allo svolgimento di attività di natura squisitamente commerciale”.

Infine la dura conclusione della sentenza: “Le condotte serbate dalla convenuta Pacini risultano connotate, a giudizio del Collegio, da dolo, attesa la consapevolezza e volontarietà di violare gli obblighi di servizio, quale fatta palese dalla reiterata e pervicace effettuazione di attività professionale extra-istituzionale non autorizzata”.

(Fonte: La Repubblica, Firenze, articolo a firma Marco Preve)