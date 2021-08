Piana : altopascio



"In Afghanistan, ormai preda dei talebani, è già iniziata la caccia ai cristiani"

mercoledì, 18 agosto 2021, 11:05

di emanuele pellicci

In Afghanistan, ormai preda dei talebani, è già iniziata la caccia ai cristiani.

L'Ordine Pauperes Commilitones Christi Templique Salomonis - V. E. O. S. P. S. S. condanna fermamente l'atteggiamento persecutorio, antidemocratico, incivile e retrogrado dei tagliagole terroristi Talebani.

È dovere di tutto l'Occidente intervenire immediatamente e fermare questa strage che sarà solo la prima di numerosi futuri attacchi terroristici nel mondo.

L'Ordine condanna anche tutti coloro che stanno permettendo questa "caccia al cristiano" e che accettano passivamente che uno Stato come l'Afghanistan piombi nuovamente nel terrore.

Donne e bambini, ma anche uomini afghani illuminati, temono un ritorno oscurantista e dittatoriale, che renda la vita in Afghanistan impossibile. Non meno colpa hanno tutti coloro che tacciono, per interesse o per mera vigliaccheria, e che non fanno sentire la loro voce di protesta. Una ragazza afghana ha postato un accorato appello video su Twitter dicendo : <<A nessuno importa di noi, spariremo lentamente dalla storia>>.

No, non possiamo e non dobbiamo permetterlo. L'Ordine non si arrenderà e farà tutto quanto è nelle sue possibilità per fermare questo scempio. Proprio in queste il Gran Consiglio si è già attivato concretamente inviando due lettere ufficiali all'EEAS - European External Action Service e all'Onu.

Risponde Aldo Grandi: caro Emuanele concordo pienamente con il vostro documento e resto sgomento nel vedere come quel presunto papa che risponde, purtroppo, a tale Bergoglio, non abbia manifestato alcun tipo di reazione. La Chiesa è, ormai, scomparsa e resta solo nelle persone che hanno oltre 80 anni se va bene. Incapace di educare alla difesa dei propri principi, con la scusa della opposizione ad ogni guerra si prepara al martirio. E la stessa cosa vale per il presidente della Repubblica Mattarella. E' facile dire che non si vuole a nessun costo la guerra come risoluzione dei rapporti tra le nazioni. Il problema è che la guerra c'è e, talvolta, è necessaria se non, addirittura, giusta. Ma cosa vuoi andare a spiegare agli eunuchi? Il cappio del secondo conflitto mondiale e la tragedia degli ebrei sono il paravento dietro cui nascondere la propria vigliaccheria e la propria incapacità ad assumersi responsabilità. Come ce la caviamo? All'italiana ovviamente, importando altre decine di migliaia di profughi, magari, ai quali non sapremo cosa offrire e che verranno a incrementare la precarietà già esasperata di questo paese. In sostanza, caro Pellicci, accadrà che l'Islam si estenderà sempre di più e l'Occidente, invece di ribellarsi e combattere, diventerà il rifugio di tutti coloro che non sapranno difendere il proprio paese e vorranno fuggire. Ma non è fuggendo e chiudendo gli occhi che si difende la libertà.