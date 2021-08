Piana



La piscina comunale di Capannori riapre il 1 ottobre

lunedì, 23 agosto 2021, 19:10

La piscina comunale di Capannori riapre alle varie attività il 1 ottobre, a seguito di una serie di lavori di riqualificazione dell'impianto realizzati dall'amministrazione Menesini.

Già dal 6 settembre prossimo, pertanto, riapre la segreteria della piscina, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle 19:00, in modo che i cittadini interessati possano iscriversi regolarmente ai corsi.

Sono attualmente in fase di ultimazione i lavori da parte del Comune per ristrutturare una parte dello spogliatoio istruttori/persone con disabilità con la demolizione dell'esistente e la realizzazione di un corpo costituito da 2 spogliatoi dotati di 1 servizio igienico per persone con disabilità ciascuno, per fare la revisione dell'impianto elettrico con la sostituzione dell'intero impianto sul piano vasca compresa l'installazione di corpi illuminanti con doppia funzione (illuminazione ed emergenza) e per sostituire la vaschetta lavapiedi, per un importo complessivo di circa 250.000 euro. Sono invece stati rinviati a maggio 2022 i lavori del quarto lotto (sostanzialmente il consolidamento del tetto) a causa delle difficoltà da parte della ditta di reperire i materiali necessari per svolgere il lavoro nei tempi utili a garantire la riapertura della struttura.

"Grazie alla collaborazione dei Vigili del Fuoco e della ditta riusciamo ad aprire la piscina comunale nei tempi, garantendo così un servizio molto sentito dai cittadini – dice l'assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo –. Il prossimo anno faremo l'ultimo lotto di lavori e a quel punto Capannori avrà una piscina comunale totalmente rinnovata e funzionale".

A gestire corsi e attività della piscina sarà ancora l'associazione Nuoto Viareggio, e sono confermate tutte le figure professionali dello scorso anno.

"Siamo soddisfatti del risultato – dicono l'assessore alle partecipate Ilaria Carmassi e il presidente della Capannori Servizi Pierangelo Paoli – perché la piscina comunale di Capannori è un vero e proprio punto di riferimento per i capannoresi e non solo. Gli utenti potranno contare su una struttura ancora più bella e capace di semplificare le loro attività all'interno. Siamo sicuri che anche il nuovo anno di corsi vedrà un'adesione significativa, che dimostra come lo sport e il nuoto in particolare si possano considerare un'attenzione seria e di qualità al benessere delle persone".