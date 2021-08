Ludovica Tocchini, un sorriso che si è spento prematuramente

Altri articoli in Piana

martedì, 17 agosto 2021, 14:53

Si terrà infatti, l'iniziativa "Calici in piazza", promossa dal comune di Capannori in collaborazione con l'associazione Strada del Vino e dell'Olio Lucca, Montecarlo e Versilia, con degustazioni a cura della Fisar delegazione di Lucca

martedì, 17 agosto 2021, 11:34

E' stato trovato questa mattina in un casolare in via di Tappo a Badia Pozzeveri, alle 10, il corpo senza vita di Ludovica Tocchini, 24 anni, allontanatasi dalla sua casa in via del Marginone a Montecarlo ieri mattina

lunedì, 16 agosto 2021, 23:35

Al via la progettazione per la chiesa di Rimortoli. Entro fine settembre sarà presentato il progetto di riqualificazione dell'interno

lunedì, 16 agosto 2021, 23:34

Gli ortisti coltivano cose buone. I gruppi Caritas di Marginone e Spianate, Altopascio e Badia Pozzeveri, grazie al coordinamento di Auser Altopascio, passano a ritirare le cassette di verdura fresca e le consegnano alle famiglie altopascesi che hanno difficoltà economiche insieme alla spesa settimanale

lunedì, 16 agosto 2021, 15:04

Settantasette anni fa, il 16 agosto 1944, alcuni cittadini di Lunata organizzatori di un gruppo di resistenza, fra cui il parroco don Angelo Unti e il vice parroco don Giorgio Bigongiari, furono arrestati dai nazisti e successivamente uccisi

domenica, 15 agosto 2021, 13:55

Il capogruppo di Forza Italia a Capannori, Matteo Scannerini, interviene in questa afosa giornata di ferragosto per mettere in luce un problema che riguarda la Rsa di Marlia