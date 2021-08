Marchetti e Jacobs: un ricordo prezioso

Altri articoli in Piana

venerdì, 6 agosto 2021, 16:32

Via dei Barcaioli cambia aspetto: in corso, e quasi del tutto ultimati, i lavori di asfaltatura sulla strada che collega il centro di Altopascio alla frazione di Badia Pozzeveri, ridotta in pessime condizioni dopo decenni di mancati interventi

venerdì, 6 agosto 2021, 15:08

Prevede la sistemazione del percorso pedonale che dalla chiesa va all'area commerciale e dei marciapiedi e la riqualificazione dell'area verde di Piazza Guami

venerdì, 6 agosto 2021, 12:59

Fratelli d'Italia Capannori replica con una nota a quanto apparso alcuni giorni fa sulla stampa in merito alla futura destinazione della stazione di Tassignano

giovedì, 5 agosto 2021, 13:25

Aumentare la disponibilità di alloggi di edilizia residenziale pubblica in locazione a canone sociale per soddisfare in modo più adeguato le richieste presenti sul territorio

mercoledì, 4 agosto 2021, 16:18

Gli appuntamenti serali saranno preceduti dalla presentazione dei libri di Bartalesi e Innocenti. Libri, vernacolo e un grandioso omaggio a Ludwig van Beethoven chiuderanno, questo week-end, l'edizione 2021 dell'Estate porcarese

mercoledì, 4 agosto 2021, 15:05

L'evento si svolgerà nel parco di villa Reale di Marlia rispettivamente il 9 e il 10 agosto dalle 18 alle 24 su prenotazione. Giochi, colori, luci e forme saranno le protagoniste dei due giorni con tanti appuntamenti in contemporanea e due momenti di particolare rilievo