‘Montecarlo Festival Jazz&Wine 2021’: protagonista Sara Maghelli

martedì, 3 agosto 2021, 17:57

E’ Sara Maghelli, giovane ed attivissima jazz singer, la protagonista del terzo appuntamento, sabato 7 agosto alle ore 21, di Montecarlo Jazz & Wine Fest 2021. La sua voce, in omaggio di Antonello Vannucchi, ripercorrerà le composizioni dei grandi autori amercani e non solo. Accompagnata da Ugo Bongianni al pano sarà anche un insolito corcerto con gli arragiamnenti di questo grande artista che collabora con i più grandi nomi della musica (tra cui Mina) offrendo non solo la sua maestria alla tastiera, ma soprattutto la sua impareggiabile vena di arrangiatore ed autore.



Con loro ci saranno Diego Piscitelli al contrabbasso, musicista già noto al pubblico lucchese e del territorio per la versatilità ed il gusto nel jazz che lo accompagna e Matteo Cidale alla batteria: giovane talento di questo strumento, anch’egli vanta un curriculum di alto spessore che fa di questo emsemble che suonerà a Montecarlo, proposta dal Circolo Lucca Jazz con la consulenza artistica di Marco Cattani, un’unità jazzistica speciale e da non perdere.



L’evento si volgerà alle ore 21,00, nel rispetto delle norme anti Covid, nel Chiostro dell’Istituto Pellegrini Carmignani - Ingresso Libero da Via Roma 3 dalle ore 21,00