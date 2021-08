Piana



Montecarlo Festival Jazz&Wine 2021

venerdì, 13 agosto 2021, 08:59

Sabato 14 agosto alle 21 l'evento che rappresenta il momento distintivo del Festival dedicato ad Antonello Vannucchi a cui è di dedicata l’edizione 2021 (la 17ma) di Montecarlo Jazz & Wine Fest.

Saranno le composizioni proprio del grande vibrafonista e pianista jazz lucchese quelle eseguite dal gruppo Marco Cattani & Michela Lombardi 5tet.

Musiche di alto spessore artistico: in gran parte originali come originale è l’arrangiamento che ci viene proposto con bravura di tutti i componenti l’ensemble del Circolo Lucca Jazz, realizzato da Marco Cattani. Michela Lombardi, lady indiscussa nel panorama del vocal jazz swinger italiano, in questa occasione dimostra tutta la sua maestria che va oltre il cantare per divenire anche creazione di testi per i brani di Vannucchi che completano e danno così giusto spessore alle sue musiche.

Franco Santarnecchi alle tastiere ci offrirà tutto il suo talento e la sua grande musicalita’. Grande artista dal carattere eclettico, proviene da una famiglia storica di musicisti e può vantare importanti collaborazioni con altri grandi artisti come lui: nazionali ed internazionali.

Anche Fabrizio Desideri, già noto al pubblico lucchese per la sua versatilità ed il gusto nell’uso dei fiati nel jazz che lo contraddistingue, cosi come Michele Vannucci alla batteria: indiscusso talento di questo strumento, vantano entrambi un curriculum artistico di alto spessore e rifiniscono, valorizzandolo questo ensemble jazzistico speciale; da non perdere! L’evento si volgerà alle ore 21,00, nel rispetto delle nuove norme anti Covid, nel Chiostro dell’Istituto Pellegrini Carmignani -

Ingresso Libero da Via Roma 3 dalle ore 21,00