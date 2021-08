Piana



Notte delle stelle alla Villa Reale di Marlia

martedì, 10 agosto 2021, 11:30

Nel cielo “le stelle sono milioni di milioni…” e stasera alla Villa Reale di Marlia, nell’ambito della manifestazione d’arte e cultura “Le Rinascenze” si terrà l’atteso appuntamento con l’osservazione degli astri. Nella Notte di S.Lorenzo, la Villa Reale è il punto privilegiato e storico di studio delle stelle, proprio dove ad inizio ottocento fu realizzato il primo Osservatorio Astronomico del Ducato di Lucca. Prima ancora che fosse individuato la località dove farne sorgere uno più attrezzato e che avrebbe preso poi il nome della Specola ma che non entrò mai in servizio, fu proprio da questo prima postazione che furono scoperte diverse stelle nel firmamento celeste. E stasera con l’intervento di Sauro Donati, direttore scientifico dell’Osservatorio Astronomico di Borgo a Mozzano, nel buio del parco della Villa, in un’atmosfera molto suggestiva, a due passi dal laghetto, gli occhi punteranno il cielo in cerca di risposte. Ma oltre al “Salotto culturale della Villa” condotto dal giornalista Paolo Bottari, la manifestazione offrirà tanti momenti di intrattenimento, spettacolo e giochi di colori e luci dalle ore 18 alle ore 24. Un’opportunità unica da non perdere. L’intero programma degli eventi è consultabile sul sito www.lerinascenze.it mentre per le modalità d’ingresso e il green pass rivolgersi direttamente alla Villa Reale, allo 0583/30108. La prenotazione è obbligatoria.