Piana



Rinasce via dei Barcaioli: nuovo asfalto per 880 metri di strada

venerdì, 6 agosto 2021, 16:32

Via dei Barcaioli cambia aspetto: in corso, e quasi del tutto ultimati, i lavori di asfaltatura sulla strada che collega il centro di Altopascio alla frazione di Badia Pozzeveri, ridotta in pessime condizioni dopo decenni di mancati interventi. Un'operazione da 300mila euro, condotta dall'amministrazione D'Ambrosio, per risanare e riportare a nuova vita la strada fortemente dissestata.

"È stato un iter lungo e complesso - spiegano il sindaco, Sara D'Ambrosio e l'assessore ai lavori pubblici, Daniel Toci -, sappiamo quanto questo cantiere fosse atteso dalla popolazione: dai residenti senza dubbio, ma anche da tutti i cittadini altopascesi, che transitano quotidianamente da quella strada, divenuta col tempo un vero e proprio percorso a ostacoli. Su quella strada per anni si sono messe toppe in seguito alle ripetute rotture dell'acquedotto, poi fu sostituita la tubatura, ma nessuno si era preoccupato di riasfaltare e già nel 2015 le condizioni erano pessime. Nel 2019 è stato attivato il cantiere di Autostrade per l'installazione dei pannelli fonoassorbenti, lavori durati più di un anno: un intervento che ha migliorato la qualità della vita dei residenti dal punto di vista della vivibilità della zona, ma ha danneggiato ulteriormente le condizioni della strada. Dopo vari passaggi burocratici abbiamo affidato il cantiere e ora stiamo portando avanti i lavori, che dovranno essere completati con l'ultima gettata di asfalto in alcuni punti e il rifacimento della segnaletica orizzontale. Si tratta di 880 metri di strada completamente risanata, con la quale portiamo i metri complessivi di strade asfaltate sotto la nostra amministrazione a 10mila e 650 e aggiungiamo un altro tassello alle opere fatte per la cura e la sicurezza del territorio".