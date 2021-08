Piana : montecarlo



Scontro frontale tra due auto: una ragazza grave, ferito anche il consigliere regionale Vittorio Fantozzi

mercoledì, 11 agosto 2021, 22:04

Brutto scontro frontale fra due auto in via Montecarlo di fronte alla tenuta Buonconvento. Alla guida di una delle due vetture il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Vittorio Fantozzi che è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Lucca in codice giallo senza particolari ferite se non delle forti contusioni. Al volante dell'altra auto, invece, una ragazza di 34 anni che è stata soccorsa e caricata sull'elicossorco Pegaso 3 che l'ha trasportata all'ospedale Cisanello di Pisa in codice rosso.